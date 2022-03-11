Двух процентов мало - в Британии предлагается увеличить оборонные расходы для стран НАТО

НАТО следует готовиться к длительному противостоянию с режимом Путина, что ставит под сомнение целесообразность сохранения планки бюджетных расходов на оборону на уровне 2%.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в рамах лекции в Atlantic Council заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Текст ее речи размещен на сайте британского правительства.

Лиз Трасс обосновывает, что сегодняшних шагов для сдерживания Путина очевидно недостаточно. При этом будет недостаточно и отключения всего финансового сектора РФ от платежной системы SWIFT, а также введения эмбаргно на российские энергоресурсы.

Она предлагает также и несколько шагов стататегического характера. Среди них – и глобальное увеличение расходов на оборону.

"Я приветствую историческое решение Германии увеличить военные расходы. Но дело в том, что нам всем нужно идти дальше. Многие страны до сих пор не достигают своей цели тратить 2% ВВП на оборону. И будем ясны – это минимум.

Во время холодной войны мы тратили гораздо больше – более 5%. Мы должны быть готовы сделать все необходимое, чтобы ответить на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня", – утверждает она.