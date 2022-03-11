Велика сімка просить країни не закривати експорт продовольчих товарів через дії РФ

Міністри сільського господарства G7 закликали всі країни залишати свої продовольчі та сільськогосподарські ринки відкритими попри ризики продовольчої безпеки, причиною яких стало вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву "сімки".

"Ми закликаємо всі країни тримати свої продовольчі та сільськогосподарські ринки відкритими та убезпечити себе від будь-яких необґрунтованих обмежувальних заходів щодо свого експорту. Будь-яке подальше підвищення рівня цін на продукти харчування та нестабільність на міжнародних ринках можуть загрожувати продовольчій безпеці та харчуванню в глобальному масштабі, особливо серед найбільш вразливих верств населення в умовах низької продовольчої безпеки", – говориться у заяві.

Разом із тим у G7 із розумінням віднеслися до рішення українського уряду ввести тимчасову заборони на експорт основних сільськогосподарських товарів, зокрема пшениці, кукурудзи, зерна, солі та м’яса.

"Ми визнаємо надзвичайні обставини, які стоять за оголошеними урядом України експортними обмеженнями та життєво важливе збереження доступності продуктів харчування в Україні", – зазначають міністри.

"Ми закликаємо міжнародні організації підтримати виробництво продуктів харчування в Україні під час цієї кризи та забезпечити продовольчу безпеку в постраждалих районах. Ми як і раніше сповнені рішучості робити все необхідне для запобігання та реагування на продовольчу кризу, в тому числі за допомогою гуманітарної допомоги, і готові діяти у міру необхідності, щоб усунути можливі збої", – уточнюють у G7.

Засудивши агресію Росії та висловили свою солідарність з Україною, міністри зазначають – війна матиме додатковий негативний вплив на продовольчу безпеку та призведе до "зростання кількості людей, які страждають від голоду та всіх форм недоїдання".

"Неспровокована та невиправдана російська загарбницька війна ускладнює і без того важку ситуацію, спричинену COVID-19, змінами клімату та втратою біорізноманіття",- говориться у заяві.