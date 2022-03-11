Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Велика сімка просить країни не закривати експорт продовольчих товарів через дії РФ

П'ятниця, 11 березня 2022, 22:16

Міністри сільського господарства G7 закликали всі країни залишати свої продовольчі та сільськогосподарські ринки відкритими попри ризики продовольчої безпеки, причиною яких стало вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву "сімки".

"Ми закликаємо всі країни тримати свої продовольчі та сільськогосподарські ринки відкритими та убезпечити себе від будь-яких необґрунтованих обмежувальних заходів щодо свого експорту. Будь-яке подальше підвищення рівня цін на продукти харчування та нестабільність на міжнародних ринках можуть загрожувати продовольчій безпеці та харчуванню в глобальному масштабі, особливо серед найбільш вразливих верств населення в умовах низької продовольчої безпеки", – говориться у заяві.

Разом із тим у G7 із розумінням віднеслися до рішення українського уряду ввести тимчасову заборони на експорт основних сільськогосподарських товарів, зокрема пшениці, кукурудзи, зерна, солі та м’яса.

"Ми визнаємо надзвичайні обставини, які стоять за оголошеними урядом України експортними обмеженнями та життєво важливе збереження доступності продуктів харчування в Україні", – зазначають міністри.

"Ми закликаємо міжнародні організації підтримати виробництво продуктів харчування в Україні під час цієї кризи та забезпечити продовольчу безпеку в постраждалих районах. Ми як і раніше сповнені рішучості робити все необхідне для запобігання та реагування на продовольчу кризу, в тому числі за допомогою гуманітарної допомоги, і готові діяти у міру необхідності, щоб усунути можливі збої", – уточнюють у  G7.

Засудивши агресію Росії та висловили свою солідарність з Україною, міністри зазначають – війна матиме додатковий негативний вплив на продовольчу безпеку та призведе до "зростання кількості людей, які страждають від голоду та всіх форм недоїдання".

"Неспровокована та невиправдана російська загарбницька війна ускладнює і без того важку ситуацію, спричинену COVID-19, змінами клімату та втратою біорізноманіття",- говориться у заяві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Торгівля

Статті

Дорога до членства: що пообіцяли та що загальмували на "українському саміті" ЄС

Вже на цьому саміті переважна більшість країн була за спецпроцедуру для України. ЄвроПравда має приблизний перелік противників швидкого членства для України.
11 березня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Час діяти швидко та рішуче: чому Україна має отримати статус члена ЄС

Прискорений вступ до ЄС є важливою безпековою гарантією для України. Тим більше, таке рішення підтримують понад 60% громадян держав ЄС.
11 березня 2022 — Ігор Жовква, заступник глави офісу президента України

Тиск на ЄС та США: що змушує Захід діяти жорсткіше для протистояння Путіну

Різка зміна курсу Заходу щодо України та РФ була би неможливою без потужного тиску суспільства. І це відкриває для Києва величезне вікно можливостей.
11 березня 2022 — Ігор Мисловський, для Європейської правди