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США розглядають можливість надання Україні систем ППО - ЗМІ

Субота, 12 березня 2022, 08:41

Адміністрація Байдена, під тиском з метою розширення арсеналу зброї, яку Україна має в конфлікті з Росією, працює з європейськими союзниками, щоб пришвидшити спрямування більш складних систем протиповітряної оборони та іншого озброєння в зону бойових дій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Washington Post з посиланням на американських чиновників.

Обговорення тривають напередодні запланованої на наступному тижні поїздки міністра оборони Ллойда Остіна для зустрічей з союзниками по НАТО в Брюсселі та Словаччині, яка разом з Польщею та Румунією вказали на готовність передати військову допомогу Україні. У Словаччині також є зенітний ракетний комплекс С-300, який використовується для збиття літаків противника і знайомий українцям.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати віддані озброєнню уряду в Києві "тими можливостями, які, як ми знаємо, потрібні українцям і які вони дуже добре використовують". Він відмовився уточнити, які види зброї можуть бути включені в наступну хвилю поставок.

"Деякі з цих матеріалів ми маємо і надаємо. Частину цього матеріалу у нас немає, але ми знаємо, що в інших є, і ми також допомагаємо координувати це", – сказав Кірбі.

Адміністрація стикається з негативною реакцією через своє рішення на початку цього тижня відмовитися від пропозиції Польщі, яка передбачала б відправку винищувачів МіГ-29 в Україну шляхом "безкоштовної передачі" Сполученим Штатам. Вашингтон, посилаючись на занепокоєння, що Росія розцінить цей крок як провокацію з боку Вашингтона, заявив, що пропозиція Варшави не є "виправданою".

За словами одного з європейських чиновників, Україна запросила ЗРК С-300. За словами чиновника, переговори про можливість надання ЗРК продовжуються, але залишаються питання, чи можна обійтися без них.

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