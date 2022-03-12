США рассматривают возможность предоставления Украине систем ПВО – СМИ

Администрация Байдена, под давлением для расширения арсенала оружия, которое Украина имеет в конфликте с Россией, работает с европейскими союзниками, чтобы ускорить направление более сложных систем противовоздушной обороны и другого вооружения в зону боевых действий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Обсуждения проходят накануне запланированной на следующей неделе поездки министра обороны Ллойда Остина для встреч с союзниками по НАТО в Брюсселе и Словакии, которая вместе с Польшей и Румынией указала на готовность передать военную помощь Украине. В Словакии также есть зенитный ракетный комплекс С-300, который используется для сбивания самолетов противника и знаком украинцам.

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты привержены вооружению правительства в Киеве "теми возможностями, которые, как мы знаем, нужны украинцам и которые они очень хорошо используют". Он отказался уточнить, какие виды орудия могут быть включены в последующую волну поставок.

"Некоторые из этих материалов мы имеем и предоставляем. Части этого материала у нас нет, но мы знаем, что у других есть, и мы тоже помогаем координировать это", – сказал Кирби.

Администрация сталкивается с негативной реакцией из-за своего решения в начале этой недели отказаться от предложения Польши, которое предполагало бы отправку истребителей МиГ-29 в Украину путем "бесплатной передачи" Соединенным Штатам. Вашингтон, ссылаясь на обеспокоенность, что Россия расценит этот шаг как провокацию со стороны Вашингтона, заявил, что предложение Варшавы не является "оправданным".

По словам одного из европейских чиновников, Украина пригласила ЗРК С-300. По словам чиновника, переговоры о возможности предоставления ЗРК продолжаются, но остаются вопросы, можно ли обойтись без них.