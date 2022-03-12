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Під посольством РФ у Вільнюсі протестують проти війни опозиційні росіяни

Субота, 12 березня 2022, 13:34

Під посольством РФ у столиці Литви близько двох десятків росіян зібрались на протест проти війни Путіна проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Люди вийшли з біло-синьо-білими прапорами, які мають символізувати протест проти війни. 

 

Учасники акції сказали, що хочуть відмежуватися від "кривавої злої імперії як здорова частина російського суспільства".

"Цей божевільний режим з ганебним і кривавим минулим довів країну до агонії та морального банкрутства. Ця війна - не наша війна, цей диктаторський режим - не від нашого імені", - зазначили вони у коментарях. 

 

З дня початку війни акції солідарності з Україною і протесту проти дій Путіна пройшли у низці європейських міст, об’єднуючи європейців та емігрантів з України, Білорусі, Грузії, Росії, Сирії. 

Однією з найбільших стала демонстрація у Берліні за участі близько 100 тисяч людей. 

Як раніше повідомляла "Українська правда", у самій Росії на антивоєнних протестах затримали понад 12 тисяч людей.

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Війна з РФ Литва

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