Під посольством РФ у Вільнюсі протестують проти війни опозиційні росіяни

Під посольством РФ у столиці Литви близько двох десятків росіян зібрались на протест проти війни Путіна проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Люди вийшли з біло-синьо-білими прапорами, які мають символізувати протест проти війни.

Учасники акції сказали, що хочуть відмежуватися від "кривавої злої імперії як здорова частина російського суспільства".

"Цей божевільний режим з ганебним і кривавим минулим довів країну до агонії та морального банкрутства. Ця війна - не наша війна, цей диктаторський режим - не від нашого імені", - зазначили вони у коментарях.

З дня початку війни акції солідарності з Україною і протесту проти дій Путіна пройшли у низці європейських міст, об’єднуючи європейців та емігрантів з України, Білорусі, Грузії, Росії, Сирії.

Однією з найбільших стала демонстрація у Берліні за участі близько 100 тисяч людей.

Як раніше повідомляла "Українська правда", у самій Росії на антивоєнних протестах затримали понад 12 тисяч людей.