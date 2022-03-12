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Под посольством РФ в Вильнюсе протестуют против войны оппозиционные россияне

Суббота, 12 марта 2022, 13:34

Под посольством РФ в столице Литвы около двух десятков россиян собрались в протест против войны Путина против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Люди вышли с бело-сине-белыми флагами, которые должны символизировать протест против войны.

 

Участники акции сказали, что хотят дистанциироваться от "кровавой злой империи как здоровая часть российского общества".

"Этот безумный режим с позорным и кровавым прошлым довел страну до агонии и морального банкротства. Эта война – не наша война, этот диктаторский режим – не от нашего имени", – отметили они в комментариях.

 

Со дня начала войны акции солидарности с Украиной и протеста против действий Путина прошли в ряде европейских городов, объединяя европейцев и эмигрантов из Украины, Белоруссии, Грузии, России, Сирии.

Одной из самых больших стала демонстрация в Берлине с участием около 100 тысяч человек.

Как ранее сообщала "Украинская правда", в самой России на антивоенных протестах задержали более 12 тысяч человек.

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Война с РФ Литва

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