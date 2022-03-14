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Активісти з українським прапором "окупували" будинок російського олігарха Дерипаски у Лондоні

фото
Понеділок, 14 березня 2022, 12:15

Протестувальники зайняли пов’язаний із підсанкційним російським олігархом Олегом Дерипаскою будинок вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів в елітному районі Лондона Белгравія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Mail.

Активісти увірвалися в будинок після опівночі в понеділок і вивісили українські прапори та транспаранти з написом "Це майно було звільнено" та "Путін іди на х*й".

Особняк належить родині Олега Дерипаски, одного з семи олігархів, проти яких минулого тижня уряд Великої Британії запровадив санкції за "кров на руках".

Особняк вважається найдорожчим терасовим будинком Лондона і є однією з найексклюзивніших адрес британської столиці.

фото Daily Mail
фото Daily Mail

 "Поліцію викликали невдовзі після 01:00 у понеділок, 14 березня, у житловий будинок на Белгрейв-сквер, SW1. Офіцери прибули на місце і виявили, що кілька людей проникли всередину та вивісили банери з вікон нагорі. Офіцери залишаються на місці" - заявили у столичній поліції.

Дерипаска має глибокі зв’язки з британським істеблішментом і одного разу приймав британських політиків Пітера Мендельсона та Джорджа Осборна на своїй яхті на Корфу.

У результаті санкцій, оголошених у минулий четвер, були заморожені його активи та запроваджено заборону на будь-які операції з приватними особами та підприємствами Британії.

Магнат стверджує, що "не існує жодного факту", який би виправдав ці заходи, і пообіцяв оскаржити їх у суді.

Вважається, що росіянин має статки в 3,2 мільярда фунтів стерлінгів. Минулого року один з британських депутатів охарактеризував його як "одного з найбільш лояльних олігархів президента Путіна".

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