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Активисты с украинским флагом "оккупировали" дом российского олигарха Дерипаски в Лондоне

Понедельник, 14 марта 2022, 12:15

Протестующие заняли связанный с подсанкционным российским олигархом Олегом Дерипаской дом стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в элитном районе Лондона Белгравия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Mail.

Активисты ворвались в дом после полуночи в понедельник и вывесили украинские флаги и транспаранты с надписью "Это имущество освобождено" и "Путин, иди на х*й".

Особняк принадлежит семье Олега Дерипаски, одного из семи олигархов, против которых на прошлой неделе правительство Великобритании ввело санкции за "кровь на руках".

Особняк считается самым дорогим террасным домом Лондона и является одним из самых эксклюзивных адресов британской столицы.

фото Daily Mail

"Полицию вызвали вскоре после 01:00 в понедельник, 14 марта, в жилой дом на Белгрейв-сквер, SW1. Офицеры прибыли на место и обнаружили, что несколько человек проникли внутрь и вывесили баннеры из окон наверху. Офицеры остаются на месте", - заявили в столичной полиции.

Дерипаска имеет глубокие связи с британским истеблишментом и однажды принимал британских политиков Питера Мендельсона и Джорджа Осборна на своей яхте на Корфу.

В результате санкций, объявленных в минувший четверг, были заморожены его активы и введен запрет на любые операции с частными лицами и предприятиями Британии.

Магнат утверждает, что "не существует никаких фактов", оправдывающих эти меры, и пообещал обжаловать их в суде.

Считается, что россиянин владеет состоянием в 3,2 миллиарда фунтов стерлингов. В прошлом году один из британских депутатов охарактеризовал его как "одного из самых лояльных олигархов президента Путина".

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