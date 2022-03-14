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"Випробовують червоні лінії": міністр оборони Литви про обстріл РФ Яворівського полігону

Понеділок, 14 березня 2022, 13:27

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розглядає удар РФ по Яворівському полігону як випробування "червоних ліній" НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Це демонструє прагнення Росії випробувати наші "червоні лінії", - зазначив міністр.

За його словами, литовських інструкторів на полігоні не було.

Водночас командувач Збройних сил Вальдемар Рупшис зазначив, що це військовий об’єкт, тож немає нічого дивного в тому, що Росія атакувала його. 

"Чи розглядати це як провокацію? Уся ця війна - це велика провокація… Це ще більш серйозний сигнал для НАТО, але він не сильно відрізняється від інших атак", - додав він. 

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Яворівського полігону на Львівщині, що за 20 км від кордону з Польщею, 35 людей загинули та понад 130 отримали поранення. 

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Війна з РФ Литва

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