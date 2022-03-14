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"Испытывают красные линии": министр обороны Литвы об обстреле РФ Яворивского полигона

Понедельник, 14 марта 2022, 13:27

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассматривает удар РФ по Яворивскому полигону как испытание "красных линий" НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"Это демонстрирует стремление России испытать наши "красные линии", – отметил министр.

По его словам, литовских инструкторов на полигоне не было.

В то же время командующий Вооруженными силами Вальдемар Рупшис отметил, что это военный объект, поэтому нет ничего удивительного в том, что Россия атаковала его.

"Рассматривать ли это как провокацию? Вся эта война - это большая провокация… Это еще более серьезный сигнал для НАТО, но он не сильно отличается от других атак", - добавил он.

Напомним, в результате обстрела Яворивского полигона на Львовщине, в 20 км от границы с Польшей, 35 человек погибли и более 130 получили ранения.

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан считает, что удары российской армии по Яворивскому полигону возле Львова являются признаком разочарования президента Путина ходом военных действий в Украине.

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Война с РФ Литва

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