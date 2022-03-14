Італія шукає заміну російському газу

Італія прагне протягом двох місяців знайти заміну для половини обсягу газу, що імпортується з РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про відповідні переговори з іншими країнами в інтерв'ю телеканалу La 7 заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

"Італія має багато партнерів у світі", - стверджує Ді Майо, підкресливши можливість збільшення імпорту скрапленого природного газу та постачань через існуючі трубопроводи з Алжиру та Лівії.

Ді Майо також відзначає, що нещодавно здійснив кілька робочих поїздок, зокрема - до Алжиру та Катару, щоб домовитися про розширення енергетичного співробітництва. Це має дозволити зменшити залежність Італії від російського газу.

Нагадаємо, що Італія вважається однією з найбільш залежних від російського газу країною ЄС. Станом на кінець 2021 року частка РФ у структурі італійського імпорту газу склала 43%. В свою чергу частка російського газу в енергетиці Італії складає 19%, що суттєво випереджає навіть Німеччину (12%).

Ситуація ускладнюється тим, що на початку століття Італія закрила вісі атомні станції і нараз є дуже залежною від імпорту енергоресурсів.