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Италия ищет замену российскому газу

Понедельник, 14 марта 2022, 23:57

Италия стремится в течение двух месяцев найти замену для половины объема импортируемого из РФ газа.

Как сообщает "Европейская правда", о соответствующих переговорах с другими странами в интервью телеканалу La 7 заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"У Италии много партнеров в мире", - утверждает ¦Ди Майо, подчеркнув возможность увеличения импорта сжиженного природного газа и поставок через существующие трубопроводы из Алжира и Ливии.

Ди Майо также отмечает, что недавно совершил несколько рабочих поездок, в частности – в Алжир и Катар, чтобы договориться о расширении энергетического сотрудничества. Это должно позволить уменьшить зависимость Италии от российского газа.

Напомним, что Италия считается одной из наиболее зависимых от российского газа страной ЕС. По состоянию на конец 2021 г. доля РФ в структуре итальянского импорта газа составила 43%. В свою очередь, доля российского газа в энергетике Италии составляет 19%, что существенно опережает даже Германию (12%).

Ситуация осложняется тем, что в начале века Италия закрыла оси атомные станции и сейчас очень зависима от импорта энергоресурсов.

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санкции Италия Энергетика

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