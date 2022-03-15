"Дім для України": за добу 100 тисяч британців погодились прийняти українських біженців

Загалом 100 000 людей та організацій у Великій Британії виявили зацікавленість у забезпеченні житлом українців, які тікають від війни з Росією.

Про це оголосив прем'єр-міністр Борис Джонсон, пише "Європейська правда".

Міністр Майкл Гоув у понеділок оголосив, що британці зможуть прийняти будь-якого українця для проживання у своєму домі мінімум на пів року.

Біженці зможуть жити та працювати у Британії до трьох років.

О 9 ранку повідомлялося, що майже 89 тисяч людей підписалися до програми "Дім для України", але ця кількість продовжує стрімко зростати і вже вдень Джонсон оголосив цифру у 100 тисяч.

"Це фантастично, що понад 100 000 людей та організацій виявили свою зацікавленість у підтримці українців, які тікають від війни. Дякуємо всім по всій країні, хто активізувався, щоб запропонувати свою допомогу", - написав Джонсон у Twitter.

It’s fantastic that over 100,000 people and organisations have recorded their interest in supporting Ukrainians fleeing the war through the Homes for Ukraine scheme.



Thank you to everyone across the country who has stepped up to offer their help so far. #StandWithUkraine https://t.co/cZWCHyLoZT — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 15, 2022

Раніше британський уряд визначив схему, яка передбачає щомісячну виплату 350 фунтів стерлінгів (ця сума не підлягає оподаткуванню) кожному домогосподарству, де проживає біженець. При цьому від приймаючої сторони не очікується, що вони забезпечать українським біженцям їжу та витрати на проживання, хоче це не заборонено.

Люди, які бажають запропонувати безкоштовну оренду приміщення у своєму будинку або окремому місці проживання протягом щонайменше шести місяців, пропонується зареєструватися на спеціальному сайті.

В британському уряді уточнюють – спочатку пріоритет буде надано тим господарствам, які приймають знайомих з України. За словами, Майкла Гоува, такий підхід дозволить якнайшвидше запустити цю схему.

Втім, потім дійде справа і до біженців, які не мають родинних чи інших зв’язків із Великою Британією.