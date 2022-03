"Дом для Украины": за сутки 100 тысяч британцев согласились принять украинских беженцев

В общей сложности 100 000 человек и организаций в Великобритании проявили заинтересованность в обеспечении жильем украинцев, бегущих от войны с Россией.

Об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет "Европейская правда".

Министр Майкл Гоув в понедельник объявил, что британцы могут принять любого украинца для проживания в своем доме минимум на полгода.

Беженцы могут жить и работать в Британии до трех лет.

В 9 утра сообщалось, что около 89 тысяч человек подписались на программу "Дом для Украины", но это количество продолжает стремительно расти и уже днем ​​Джонсон объявил цифру в 100 тысяч.

"Это фантастически, что более 100 000 человек и организаций проявили свою заинтересованность в поддержке убегающих от войны украинцев. Спасибо всем по всей стране, кто активизировался, чтобы предложить свою помощь", - написал Джонсон.

It’s fantastic that over 100,000 people and organisations have recorded their interest in supporting Ukrainians fleeing the war through the Homes for Ukraine scheme.



Thank you to everyone across the country who has stepped up to offer their help so far. #StandWithUkraine https://t.co/cZWCHyLoZT