"Дом для Украины": за сутки 100 тысяч британцев согласились принять украинских беженцев
В общей сложности 100 000 человек и организаций в Великобритании проявили заинтересованность в обеспечении жильем украинцев, бегущих от войны с Россией.
Об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет "Европейская правда".
Министр Майкл Гоув в понедельник объявил, что британцы могут принять любого украинца для проживания в своем доме минимум на полгода.
Беженцы могут жить и работать в Британии до трех лет.
В 9 утра сообщалось, что около 89 тысяч человек подписались на программу "Дом для Украины", но это количество продолжает стремительно расти и уже днем Джонсон объявил цифру в 100 тысяч.
"Это фантастически, что более 100 000 человек и организаций проявили свою заинтересованность в поддержке убегающих от войны украинцев. Спасибо всем по всей стране, кто активизировался, чтобы предложить свою помощь", - написал Джонсон.
It’s fantastic that over 100,000 people and organisations have recorded their interest in supporting Ukrainians fleeing the war through the Homes for Ukraine scheme.— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 15, 2022
Thank you to everyone across the country who has stepped up to offer their help so far. #StandWithUkraine https://t.co/cZWCHyLoZT
Ранее британское правительство обїявило о схеме, которая предполагает ежемесячную выплату 350 фунтов стерлингов (эта сумма не облагается налогом) каждому домохозяйству, где проживает беженец. При этом от принимающей стороны не ожидается, что они обеспечат украинским беженцам еду и расходы на проживание, хотя это не запрещено.
Люди, желающие предложить бесплатную аренду помещения в своем доме или отдельном месте проживания в течение минимум шести месяцев, предлагается зарегистрироваться на специальном сайте.
В британском правительстве уточняют – сначала приоритет будет предоставлен тем хозяйствам, которые принимают знакомых из Украины. По словам Майкла Гоува, такой подход позволит как можно быстрее запустить эту схему.
Впрочем, потом дойдет дело и до беженцев, у которых нет родственных или иных связей с Великобританией.