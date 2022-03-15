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"Дом для Украины": за сутки 100 тысяч британцев согласились принять украинских беженцев

Вторник, 15 марта 2022, 18:14

В общей сложности 100 000 человек и организаций в Великобритании проявили заинтересованность в обеспечении жильем украинцев, бегущих от войны с Россией.

Об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет "Европейская правда".

Министр Майкл Гоув в понедельник объявил, что британцы могут принять любого украинца для проживания в своем доме минимум на полгода.

Беженцы могут жить и работать в Британии до трех лет.

В 9 утра сообщалось, что около 89 тысяч человек подписались на программу "Дом для Украины", но это количество продолжает стремительно расти и уже днем ​​Джонсон объявил цифру в 100 тысяч.

"Это фантастически, что более 100 000 человек и организаций проявили свою заинтересованность в поддержке убегающих от войны украинцев. Спасибо всем по всей стране, кто активизировался, чтобы предложить свою помощь", - написал Джонсон.

Ранее британское правительство обїявило о схеме, которая предполагает ежемесячную выплату 350 фунтов стерлингов (эта сумма не облагается налогом) каждому домохозяйству, где проживает беженец. При этом от принимающей стороны не ожидается, что они обеспечат украинским беженцам еду и расходы на проживание, хотя это не запрещено.

Люди, желающие предложить бесплатную аренду помещения в своем доме или отдельном месте проживания в течение минимум шести месяцев, предлагается зарегистрироваться на специальном сайте.

В британском правительстве уточняют – сначала приоритет будет предоставлен тем хозяйствам, которые принимают знакомых из Украины. По словам Майкла Гоува, такой подход позволит как можно быстрее запустить эту схему.

Впрочем, потом дойдет дело и до беженцев, у которых нет родственных или иных связей с Великобританией.

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Война с РФ Великобритания

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