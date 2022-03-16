Незалежна Україна переживе Владіміра Путіна – держсекретар США

Незалежна Україна буде існувати "набагато довше", аніж російський президент Владімір Путін.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву інтерв'ю CNN зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"По-перше, Україна, незалежна Україна будже існувати набагато довше, ніж Владімір Путін. Так чи інакше, Україна залишиться, а в якийсь момент Путіна вже не стане", – заявив Блінкен.

Він додає, що наразі Сполучені Штати намагаються запобігти якомога більше смертей і руйнувань.

"Справжнє питання полягає в тому, скільки смертей і руйнувань зараз завдає російська агресія. І це те, над чим ми працюємо, наскільки можемо - обмежити, зупинити, покласти край війні, яку проводить Росія", – заявив Блінкен. Він сподівається, що смерті та руйнуванню "рано чи пізно" будуть покладені край.

"Ми робимо це завдяки підтримці, яку надаємо Україні щодня. Ми робимо це завдяки тиску, який щодня чинимо на Росію",- резюмує Блінкен.

Нагадаємо, напередодні Сполучені Штати оголосили про виділення додаткової гуманітарної допомоги в розмірі 186 мільйонів доларів для підтримки українських біженців і внутрішньо переміщених осіб.

Також, за повідомленнями ЗМІ, наступний санкційний пакет Сполучених Штатів проти РФ може включати повне ембарго на торгівлю та перекриття морських шляхів.

У новий санкційний пакет можуть увійти обмеження на експорт нікелю, урану та алюмінію, а також блокування криптовалютних операцій.