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Независимая Украина переживет Владимира Путина – госсекретарь США

Среда, 16 марта 2022, 00:54

Независимая Украина будет существовать "намного дольше", чем российский президент Владимир Путин.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление интервью CNN сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Во-первых, Украина, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин. Так или иначе, Украина останется, а в какой-то момент Путина уже не станет", – заявил Блинкен.

Он добавляет, что в настоящее время Соединенные Штаты пытаются предотвратить как можно больше смертей и разрушений.

"Настоящий вопрос заключается в том, сколько смертей и разрушений сейчас наносит российская агрессия. И это то, над чем мы работаем, насколько можем - ограничить, остановить, положить конец войне, которую проводит Россия", - заявил Блинкен. Он надеется, что смерти и разрушению "рано или поздно" будут положены концы.

"Мы делаем это благодаря поддержке, которую оказываем Украине ежедневно. Мы делаем это благодаря давлению, которое ежедневно оказываем на Россию", - резюмирует Блинкен.

Напомним, накануне США объявили о выделении дополнительной гуманитарной помощи в размере 186 миллионов долларов для поддержки украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Также, по сообщениям СМИ, следующий санкционный пакет Соединенных Штатов против РФ может включать в себя полное эмбарго на торговлю и перекрытие морских путей.

Также в новый санкционный пакет могут войти ограничения на экспорт никеля, урана и алюминия, а также блокировка криптовалютных операций.

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Война с РФ США Путин

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