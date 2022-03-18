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Британія позбавила ліцензії пропагандистський канал RT

П'ятниця, 18 березня 2022, 10:51

Російську державну телевізійну мережу RT більше не можна дивитися у Британії після того, як регулятор Ofcom відкликав її ліцензію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Регулятор заявив, що не вважає RT "придатним і належним" для отримання ліцензії на мовлення у Великій Британії після розслідування щодо неупередженості висвітлення в новинах російського вторгнення.

"Свобода слова — це те, що ми жорстко охороняємо в цій країні, і планка дій щодо мовників справедливо встановлена дуже високо", — сказав Ofcom.

Регулятор відзначив нові закони в Росії, які фактично криміналізують будь-яку журналістику, яка відходить від державного наративу, тобто вторгнення є просто "спеціальною військовою операцією".

RT вже зняли з ефіру в результаті санкцій, запроваджених в ЄС, тому цей крок Ofcom поки що є значною мірою символічним.

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Війна з РФ Велика Британія роспропаганда

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