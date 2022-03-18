Великобритания лишила лицензии пропагандистский канал RT

Российскую государственную телевизионную сеть RT больше нельзя смотреть в Британии после того, как регулятор Ofcom отозвал ее лицензию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Регулятор заявил, что не считает RT "пригодным и подобающим" для получения лицензии на вещание в Великобритании после расследования относительно беспристрастности освещения в новостях российского вторжения.

"Свобода слова — это то, что мы жестко охраняем в этой стране, и планка действий по вещателям справедливо установлена ​​очень высоко", — сказал Ofcom.

Регулятор отметил новые законы в России, которые фактически криминализируют любую отходящую от государственного нарратива журналистику, то есть вторжение является просто "специальной военной операцией".

RT уже сняли с эфира в результате санкций, введенных в ЕС, поэтому этот шаг Ofcom пока является в значительной степени символичным.