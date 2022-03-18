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Прем’єр Польщі оголосив програму "Антипутінський щит" для дерусифікації економіки

П'ятниця, 18 березня 2022, 12:23

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про програму "Антипутінський щит" для подолання наслідків турбулентності в економіці, спричиненої вторгненням РФ в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Війна Росії з Україною спричиняє величезну економічну турбулентність у всьому світі. Для боротьби з ними ми вирішили запровадити "Антипутінський щит" - повідомив Моравецький.

Він пояснив, що програма має на меті продовження боротьби з інфляцією, підтримку створення робочих місць, захист компаній, які раніше працювали на російському ринку, дерусифікацію польської та європейської економіки, енергетичну диверсифікацію, запобігання підвищення цін на харчові продукти, підтримка фермерів у сільськогосподарському виробництві та субсидії на добрива.

За словами Моравецького, "Антипутінський щит" є наступником програм "Антикризовий" та "Антиінфляційний щит", які довели свою ефективність у боротьбі з наслідками пандемії.

"Як тільки ми отримаємо схвалення Європейської комісії, ми негайно впровадимо ці рішення. Треба думати про майбутнє, планувати на кілька кроків вперед" - зазначив він.

"Ми не маємо впливу на все. Путін непередбачуваний, але завдяки послідовній реалізації нашої програми "Антипутінський щит" ми зробимо все можливе, щоб захистити Польщу та наших союзників від загроз майбутнього" - додав прем'єр Польщі.

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Війна з РФ Польща

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