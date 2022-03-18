Премьер Польши объявил программу "Антипутинский щит" для дерусификации экономики

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о программе "Антипутинский щит" для преодоления последствий турбулентности в экономике, вызванной вторжением РФ в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил на своей странице в Facebook.

"Война России с Украиной влечет за собой огромную экономическую турбулентность во всем мире. Для борьбы с ней мы решили ввести "Антипутинский щит", - сообщил Моравецкий.

Он пояснил, что цель программы - продолжение борьбы с инфляцией, поддержка создания рабочих мест, защита компаний, ранее работавших на российском рынке, дерусификация польской и европейской экономики, энергетическая диверсификация, предотвращение повышения цен на пищевые продукты, поддержка фермеров в сельскохозяйственном производстве и субсидии на удобрения.

По словам Моравецкого, "Антипутинский щит" является преемником программ "Антикризисный щит" и "Антиинфляционный щит", доказавших свою эффективность в борьбе с последствиями пандемии.

"Как только мы получим одобрение Европейской комиссии, мы немедленно внедрим эти решения. Надо думать о будущем, планировать на несколько шагов вперед", - отметил он.

"У нас нет влияния на все. Путин непредсказуем, но благодаря последовательной реализации нашей программы "Антипутинский щит" мы сделаем все возможное, чтобы защитить Польшу и наших союзников от угроз будущего", - добавил премьер Польши.