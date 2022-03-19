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Бельгія відкладає на 10 років відмову від АЕС через війну в Україні

Субота, 19 березня 2022, 00:30

Бельгія вирішила відкласти на десять років плановану на 2025 рік поетапну відмову від ядерної енергетики.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Twitter написав прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

"Федеральний уряд вирішив вжити необхідних заходів для продовження терміну служби двох останніх ядерних реакторів на десять років ", - пише він.

Нагадаємо, російське вторгнення в Україну призвело до зростання світових цін на енергоресурси. Додатково зростання цін підштовхнули плани країн Заходу відмовитися від споживання нафти і газу з РФ.

Нагадаємо, Європейська комісія до середини травня оприлюднить пропозицію щодо поступової відмови від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року.

При цьому там планують підготувати  варіанти обмеження впливу зростання цін на газ.

В свою чергу США ще на початку березня оголосили про зупинення імпорту російської нафти та газу. Це означає, що нові контракти на закупівлю сирої нафти та певних нафтопродуктів, зрідженого природного газу та вугілля будуть заборонені негайно, тоді як діючі контракти мають бути розірвані протягом 45 днів.

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Бельгія Енергетика Війна з РФ

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