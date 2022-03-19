Бельгия откладывает на 10 лет отказ от АЭС из-за войны в Украине

Бельгия решила отложить на десять лет планируемый на 2025 год поэтапный отказ от ядерной энергетики.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter написал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

"Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух последних ядерных реакторов на десять лет", - пишет он.

Le gouvernement fédéral a décidé de prendre les mesures nécessaires pour prolonger de dix ans la durée de vie des deux réacteurs nucléaires les plus récents.



Nous accélérons en même temps la transition vers le renouvelable, le meilleur chemin vers notre indépendance énergétique. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) March 18, 2022

Напомним, российское вторжение в Украину привело к росту мировых цен на энергоресурсы. Дополнительно рост цен подтолкнул планы стран Запада отказаться от потребления нефти и газа из РФ.

Напомним, Европейская комиссия до середины мая обнародует предложение о постепенном отказе от российского газа, нефти и угля до 2027 года.

При этом там планируют подготовить варианты ограничения влияния роста цен на газ.

В свою очередь, США еще в начале марта объявили об остановке импорта российской нефти и газа. Это означает, что новые контракты на закупку сырой нефти и определенных нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля будут запрещены немедленно, в то время как действующие контракты должны быть расторгнуты в течение 45 дней.