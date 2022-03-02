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Польща вимагає заборони ЄС на ввезення російського вугілля

Середа, 2 березня 2022, 07:15

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький закликав ЄС запровадити ембарго на ввезення російського вугілля.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Я закликав не імпортувати російське вугілля (до Європи –ред.), ввести ембарго на російське вугілля. І найближчими місяцями також не купувати нафту і газ (з Росії –ред.), тому що це засіб, за допомогою якого Путін може фінансувати військову машину", зазначив прем’єр після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ми готові до цього. Ми просто хочемо якнайшвидшої згоди Європейського Союзу, згоди Європейської комісії", підкреслив він.

За його словами, під час зустрічі з головою Єврокомісії він говорив про те, як стати незалежним від російських вуглеводнів у найкоротші терміни.

"Це була хороша, конструктивна розмова. Це не можна зробити за п’ять хвилин, але у нас є план" - сказав Моравецький.

Він підкреслив, що головною причиною сили Росії є гроші, які вона отримує від продажу нафти і газу. Моравецький заявив, що Росія повинна бути відрізана від твердої валюти.

Як повідомлялося, Велика Британія ввела нові санкції проти Росії, включаючи заборону відвідання портів російським кораблям.

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Війна з РФ Польща санкції

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