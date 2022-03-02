Польша требует запрета ЕС на ввоз российского угля

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС ввести эмбарго на ввоз российского угля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Я призвал не импортировать российский уголь (в Европу – ред.), ввести эмбарго на российский уголь. И в ближайшие месяцы также не покупать нефть и газ (из России – ред.), потому что это средство, с помощью которого Путин может финансировать военную машину", отметил премьер после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Мы готовы к этому. Мы просто хотим скорейшего согласия Европейского Союза, согласия Европейской комиссии", подчеркнул он.

По его словам, во время встречи с главой Еврокомиссии он говорил о том, как стать независимым от российских углеводородов в кратчайшие сроки.

"Это был хороший, конструктивный разговор. Это нельзя сделать через пять минут, но у нас есть план" - сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что главной причиной силы России есть деньги, которые она получает от продажи нефти и газа. Моравецкий заявил, что Россия должна быть отрезана от жесткой валюты.

Как сообщалось, Великобритания ввела новые санкции против России, включая запрет на посещение портов российским кораблям.