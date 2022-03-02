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Байден: наступні місяці будуть важкими для України, але український народ не здолати

Середа, 2 березня 2022, 07:26

Президент США Джо Байден присвятив Україні та її боротьбі проти російської агресії значну частину своєї щорічної урочистої промови у Конгресі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", із промовою State of the Union він виступив у ніч на 2 березня.

Президент США, серед іншого, визнав, що війна російського диктатора проти України може бути затяжною, одна США надаватимуть Україні підтримку.

"Ми завдаємо болю Росії і підтримуємо народ України. Зараз Путін ізольований від світу як ніколи. Та ми дивимося на це тверезо. Українці відбиваються з чистою мужністю. Але наступні кілька днів, тижнів, місяців будуть важкими для них", - зауважив президент.

Джо Байден кілька разів наголосив, що він захоплюється мужністю та сміливістю українських захисників та простих громадян, які зупинили армію, переважає.

"Путін думав, що може заїхати в Україну і змінити світ. Натомість він зустрів стіну сили, яку він ніколи не уявляв. Він зустрів український народ. Від президента Зеленського до кожного українця, їхня безстрашність, їхня мужність, рішучість зараз  надихають світ. Усі, від студентів до вчителів-пенсіонерів, стали воїнами, які захищають рідну землю".

Байден не став прогнозувати результати війни, яка вже вилилася у "насильство і хаос". "Але хоча Путін може досягти успіху на полі бою, він буде платити високу ціну в довгостроковій перспективі".

"Це справжнє випробування. Це займе час... Але хоча Путін може оточити Київ танками, але він ніколи не здобуде серця і душі українського народу", - додав президент США.

Про перебіг бойових дій читайте у онлайн-трансляції "Сьомий день війни". Про санкційний тиск  заходу на РФ читайте у спецрозділі "Європейської правди"

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Війна з РФ Байден

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