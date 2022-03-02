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Байден: следующие месяцы будут тяжелыми для Украины, но Путину не одолеть украинский народ

Среда, 2 марта 2022, 07:26

Президент США Джо Байден посвятил Украине и ее борьбе против российской агрессии значительную часть своей ежегодной торжественной речи в Конгрессе.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", с речью State of the Union он выступил в ночь на 2 марта.

Президент США, среди прочего, признал, что война российского диктатора против Украины может быть затяжной, одна США будет оказывать Украине поддержку.

"Мы причиняем боль России и поддерживаем народ Украины. Сейчас Путин изолирован от мира как никогда. Мы оцениваем ситуацию трезво. Украинцы отражаются с чистым мужеством. Но следующие несколько дней, недель, месяцев будут трудными для них", - заметил президент.

Джо Байден несколько раз подчеркнул, что он восхищается мужеством и смелостью украинских защитников и простых граждан, остановивших армию, которая намного сильнее.

"Путин думал, что может въехать в Украину и изменить мир. Но встретил стену силы, которую он себе не представлял. Он встретил украинский народ. От президента Зеленского до каждого украинца, их бесстрашие, мужество и решительность сейчас вдохновляют мир. Все, от студентов до учителей-пенсионеров, стали воинами, защищающими родную землю".

Байден не стал прогнозировать результаты войны, уже вылившейся в "насилие и хаос". "Но хотя Путин может добиться успеха на поле боя, он будет платить высокую цену в долгосрочной перспективе".

"Это настоящее испытание. Это займет время... Но хотя Путин может оцепить Киев танками, но он никогда не получит сердца и души украинского народа", - добавил президент США.

О ходе боевых действий читайте в онлайн-трансляции "Седьмой день войны". О санкциях и давлении Запада на РФ читайте в спецразделе "Европейской правды"

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Война с РФ Байден

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