Німеччина вивільнила частину національного резерву нафти, щоб заспокоїти ринок

Як реакцію на війну в Україні та щоб заспокоїти ринок нафти, уряд Німеччини вивільнив частину національного нафтового резерву.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Міністр економіки Роберт Габек сказав: "Ми робимо внесок у міжнародну відповідь. У такі часи важливо діяти як єдине ціле".

Скоординований на міжнародному рівні крок спрямований на стабілізацію цін, які різко зросли в результаті російської загарбницької війни в Україні. За словами міністерства, підвищення цін експерти сприйняли як ознаку перших перебоїв у постачанні.

Наразі обмежень на поставки нафти в Німеччині немає.

За даними міністерства економіки, стратегічні запаси нафти в Німеччині звільнялися тричі, кожен раз на основі спільного рішення країн-членів Міжнародного енергетичного агентства. Причинами цього були війна в Перській затоці 1990/91, збитки, завдані ураганами "Катріна" та "Ріта" у 2005 році в США та обвал експорту лівійської нафти у 2011 році.

Міжнародне енергетичне агентство оголосило в Парижі у вівторок, що 31 країна-член агентства вивільнить загалом 60 мільйонів барелів сирої нафти. Це має усунути збої поставок, спричинені війною між Росією та Україною.