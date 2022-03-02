Германия высвободила часть национального резерва нефти, чтобы успокоить рынок

Как реакцию на войну в Украине и чтобы успокоить рынок нефти, правительство Германии освободило часть национального нефтяного резерва.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Министр экономики Роберт Хабек сказал: "Мы вносим вклад в международный ответ. В такие времена важно действовать как единое целое".

Скоординированный на международном уровне шаг направлен на стабилизацию цен, резко возросших в результате российской захватнической войны в Украине. По словам министерства, повышение цен эксперты восприняли как признак первых перебоев в снабжении.

Пока ограничений на поставки нефти в Германии нет.

По данным министерства экономики, стратегические запасы нефти в Германии высвобождались трижды, каждый раз на основе совместного решения стран-членов Международного энергетического агентства. Причинами этого были война в Персидском заливе 1990/91, ущерб, нанесенный ураганами "Катрина" и "Рита" в 2005 году в США и обвал экспорта ливийской нефти в 2011 году.

Международное энергетическое агентство объявило в Париже во вторник, что 31 страна-член агентства высвободит в общей сложности 60 миллионов баррелей сырой нефти. Это должно устранить сбои поставок, вызванные войной между Россией и Украиной.