У Польщі хочуть додатково оподаткувати компанії, які не йдуть з ринку РФ

Польща хоче запровадити додаткове оподаткування для суб’єктів, які продовжують діяти в Російській Федерації і не йдуть з ринку попри війну в Україні.

Про це оголосив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у понеділок зустрінеться з лідерами парламентських партій щодо ситуації в Україні. Він представив кілька пунктів для обговорення.

Один із пунктів стосується питання введення додаткового оподаткування для суб’єктів, які продовжують свою господарську діяльність у Росії.

Ще одна пропозиція - конфіскувати майно російських олігархів у Польщі та все майно юридичних і приватних осіб, які займаються підтримкою діяльності Російської Федерації.

Як повідомлялося, Франція після початку війни в Україні заблокувала активів російських олігархів на майже 850 мільйонів євро.