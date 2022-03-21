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В Польше хотят дополнительно облагать налогом компании, не уходящие с рынка РФ

Понедельник, 21 марта 2022, 13:58

Польша хочет ввести дополнительное налогообложение для субъектов, которые продолжают действовать в Российской Федерации и не уходят с рынка, несмотря на войну в Украине.

Об этом объявил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий в понедельник встретится с лидерами парламентских партий по ситуации в Украине. Он представил несколько пунктов для обсуждения.

Один из пунктов касается вопроса введения дополнительного налогообложения для субъектов, продолжающих свою хозяйственную деятельность в России.

Еще одно предложение – конфисковать имущество российских олигархов в Польше и все имущество юридических и частных лиц, занимающихся поддержкой деятельности Российской Федерации.

Как сообщалось, Франция после начала войны в Украине заблокировала активов российских олигархов почти на 850 миллионов евро.

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Война с РФ Польша

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