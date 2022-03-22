У Білорусі біля кордону з Польщею припинив роботу пункт розміщення мігрантів

У Білорусі у транспортно-логістичному центрі "Брузги" біля кордону з Польщею припинив роботу пункт розміщення мігрантів, всі іноземці покинули його.

Про це повідомили в Державному прикордонному комітеті Білорусі.

22 березня 98 мігрантів вилетіли евакуаційним рейсом з Мінська до Ербіля о 02.55. Повернення на батьківщину організоване у рамках програми допомоги Міжнародної організації з міграції.

"Інші іноземці на їхнє прохання тимчасово розселені в готелях і санаторіях для очікування наступних вивізних рейсів", - йдеться в повідомленні.

Напередодні до Національного аеропорту "Мінськ" прилетів літак авіакомпанії Fly Baghdad. Його не було у розкладі, приземлення не відображалося на табло прильотів.

За даними на 20 березня, у центрі "Брузги" залишалися 409 мігрантів.

Ситуація на білорусько-польському кордоні загострилася 8 листопада минулого року. Тоді в мережі з'явилися відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску "Брузги" на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі людей.

Не дійшовши 300 метрів до прикордонного переходу, мігранти завернули в ліс і розбили там табір. Тиждень вони прожили у лісі на білорусько-польському кордоні, а 15 листопада залишили стихійний табір та зібралися у пункті пропуску "Брузги". За різними оцінками, там було близько 3,5 тис. осіб.