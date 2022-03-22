В Беларуси у границы с Польшей прекратил работу пункт размещения мигрантов

В Беларуси в транспортно-логистическом центре "Брузги" у границы с Польшей прекратил работу пункт размещения мигрантов, все иностранцы покинули его.

Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

22 марта 98 мигрантов вылетели эвакуационным рейсом из Минска в Эрбиль в 02.55. Возврат на родину организован в рамках программы помощи Международной организации по миграции.

"Другие иностранцы по их просьбе временно расселены в гостиницах и санаториях для ожидания следующих вывозных рейсов", - говорится в сообщении.

Накануне в Национальный аэропорт "Минск" прилетел самолет авиакомпании Fly Baghdad. Его не было в расписании, приземление не отражалось на табло прилетов.

По данным на 20 марта, в центре "Брузги" оставались 409 мигрантов.

Ситуация на белорусско-польской границе накалилась 8 ноября прошлого года. Тогда в сети появилось видео, как большая колонна мигрантов пришла на нейтральную территорию рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. По информации Госпогранкомитета, их количество превысило две тысячи человек.

Не дойдя 300 метров до пограничного перехода, мигранты свернули в лес и разбили там лагерь. Неделю они прожили в лесу на белорусско-польской границе, а 15 ноября покинули стихийный лагерь и собрались в пункте пропуска "Брузги". По разным оценкам, там было около 3,5 тыс. человек.