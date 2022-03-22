КДБ Білорусі звинуватило у шпигунстві співробітників посольства України, в МЗС відповіли 

Комітет держбезпеки Білорусі заявив, що під прикриттям посольства України нібито працювали шпигуни, а також звинуватив у співпраці з українською розвідкою затриманого рік тому білоруського журналіста Дениса Івашина.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Zerkalo.io.

У КДБ заявили, що "останніми роками" фіксували активну розвідувальну діяльність з боку посольства України та консульства у Бресті, та нібито половина з близько 20 співробітників були кадровими співробітниками Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки.

"Співробітники посольства провадили агентурну розвідку, робили спроби формувати розгалужену мережу інформаторів з громадян Білорусі, особисто збирали розвіддані, у тому числі щодо білоруських військових об’єктів", - заявив в ефірі державного телеканалу заступник начальника Слідкому КДБ Костянтин Бичек.

У співпраці з розвідкою звинуватили у тому числі журналіста з Гродно Дениса Івашина, який до арешту у березні 2021 року співпрацював з виданням "Новы час" та "Інформнапалмом".

У КДБ заявили, що "вжили заходів для сковування розвідувальної діяльності противника та ліквідації резидентури, що діяла під дипломатичним прикриттям".

У Міністерстві закордонних справ України на це зауважили, що дані співробітники українського посольства у Мінську офіційно представляють українські відомства.

"Білоруська сторона записала в "шпигуни" співробітників українського посольства в Мінську, які офіційно представляють різні відомства України: МО, СБУ, ДПСУ. В широкий доступ були викладені їхні персональні дані. До війни ці люди проводили сотні зустрічей з офіційними представниками Білорусі. Таку діяльність навряд можна назвати "під прикриттям", - зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він висловив сподівання, що мета цих заяв - не посилення антиукраїнських настроїв для виправдання підтримку Білоруссю збройної агресії РФ проти України.

"Залишаємо за собою право на відповідь на такі недружні дії Білорусі", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, 19 березня з України виїхала остання група білоруських дипломатів.

Водночас в українському Генштабі повідомили про велику загрозу наступу з Білорусі на Волинь найближчими днями.