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КГБ Беларуси обвинило в шпионаже сотрудников посольства Украины, в МИД ответили

Вторник, 22 марта 2022, 21:09

Комитет ГБ Беларуси заявил, что под прикрытием посольства Украины якобы работали шпионы, а также обвинил в сотрудничестве с украинской разведкой задержанного год назад белорусского журналиста Дениса Ивашина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Zerkalo.io.

В КГБ заявили, что в последние годы фиксировали"активную разведывательную деятельность" со стороны посольства Украины и консульства в Бресте, и якобы половина из около 20 сотрудников были кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки.

"Сотрудники посольства проводили агентурную разведку, предпринимали попытки формировать разветвленную сеть информаторов из числа граждан Беларуси, лично собирали разведданные, в том числе в отношении белорусских военных объектов", - заявил в эфире государственного телеканала заместитель начальника Следственного комитета КГБ Константин Бычек.

В сотрудничестве с разведкой обвинили в том числе журналиста из Гродно Дениса Ивашина, который до ареста в марте 2021 года сотрудничал с изданием "Новые время" и "Информнапалмом".

В КГБ заявили, что "приняли меры для сковывания разведывательной деятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием".

В Министерстве иностранных дел Украины в ответ на эти заявления отметили, что данные сотрудники украинского посольства в Минске официально представляли украинские ведомства.

"Белорусская сторона записала в "шпионы" сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства Украины: Минобороны, СБУ, Госпогранслужбу. В широкий доступ были выложены их персональные данные. До войны эти люди проводили сотни встреч с официальными представителями Беларуси. Такую деятельность вряд ли можно назвать "под прикрытием", - отметил спикер МИД Олег Николенко.

Он выразил надежду, что цель этих заявлений – не усиление антиукраинских настроений для оправдания поддержки Беларусью вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Оставляем за собой право ответа на такие недружественные действия Беларуси", - добавил Николенко.

Напомним, 19 марта из Украины уехала последняя группа белорусских дипломатов.

В то же время в украинском Генштабе сообщили о большой угрозе наступления из Беларуси на Волынь в ближайшие дни.

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Война с РФ Беларусь МИД

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