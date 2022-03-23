Швейцарія пропонує біженцям з України безпрецедентний спецстатус, який ще не застосовувався

Швейцарія готова надавати українцям, що залишили свою країну через війну, спеціальний статус "S", який раніше не надавався.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SwissInfo.

Так званий статус S, який вирішили запропонувати для прийому українців, був розроблений в середині 90-х років, під час воєн на Балканах. Цей механізм розробили для того, щоб швидко приймати біженців, обходячи тривалі бюрократичні процедури.

На момент остаточного схвалення цього механізму у червні 1999 року війни на території колишньої Югославії вже закінчилися і механізм досі жодного разу не був задіяний на практиці.

Статус "S" може поширюватися на українців та членів родин, а також громадян третіх країн, які до початку повномасштабної війни мали постійну посвідку на проживання в Україні та не можуть безпечно повернутись у власну країну. Статус "S" не може надаватися особам, які вже отримали захист у якійсь країні ЄС.

Цей статус надає право проживання у Швейцарії протягом одного року, з можливістю продовження доти, доки триватиме війна. Його надання дає можливість одразу шукати роботу, а дітям - йти до школи. Також планується фінансова підтримка у розмірі до 1600 доларів на місяць на одну людину. Через п’ять років ті, хто все ж не зможуть повернутися у рідну країну, можуть отримати постійний дозвіл на проживання.

Уряд пішов на додатковий крок, який не передбачений автоматично, та дозволив особам з цим статусом вільно подорожувати у межах Шенгенської зони.

Згідно з поясненнями юристів, статус не застосовувався під час хвиль біженців внаслідок "арабської весни", війни у Сирії та Афганістані передусім через те, що розроблявся на випадок конфліктів "на порозі Європи" - у тому числі з міркувань безпеки, щоб таким чином в країну не потрапили потенційні терористи.

З початку повномасштабної війни до Швейцарії прибули щонайменш 11 тисяч українців - принаймні стільки вже зареєструвалися. Федеральний уряд заявив, що країна готова прийняти до 60 тисяч людей, проте владі кантонів доручили готуватися до гірших сценаріїв - припускають, що до кінця року у Швейцарію може прибути до 300 тисяч українців.

Швейцарія підготувала для українців близько 5000 місць у федеральних центрах для біженців, а приватні особи додатково готові запропонувати дах над головою для 45 тисяч осіб.