У Німеччині використання символу "Z" може розглядатися як кримінальний злочин - МВС

Люди, які використовують літеру "Z" у Німеччині, що символізує підтримку війни Росії в Україні, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Про це заявив представник МВС Німеччини, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Літера Z як така, звичайно, не заборонена, але її використання може в окремих випадках означати схвалення агресивної війни Росії", - сказав він.

Літера Z використовується як маркування на російських військових машинах, що беруть участь у війні проти України, і була використана росіянами що підтримують війну, на прапорах та на прокремлівських мітингах.

"Агресивна війна Росії проти України є злочинним діянням, і той, хто публічно схвалює цю агресивну війну, також може бути притягнутий до кримінальної відповідальності", - заявив офіційний представник МВС.

"Федеральні органи безпеки стежать за цим, і в цьому відношенні ми вітаємо оголошення про те, що кілька федеральних земель також розглянуть в окремих випадках, чи це може бути злочинним діянням, і вживуть відповідних заходів", - додав він.

Міністр внутрішніх справ федеральної землі Берлін раніше заявив, що міська влада боротиметься з використанням символу Z для підтримки російської агресії.

Раніше інші німецькі федеральні землі, такі як Північний Рейн-Вестфалія та Нижня Саксонія, також оголосили, що каратимуть за публічне демонстрування символу.

Підставою для цього є пункт 140 Кримінального кодексу, згідно з яким схвалення відповідних правопорушень карається у вигляді до трьох років позбавлення волі чи штрафом.