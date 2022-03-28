Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Германии использование символа "Z" может рассматриваться как уголовное преступление – МВД

Понедельник, 28 марта 2022, 20:54

Лица, которые используют букву "Z" в Германии, символизирующую поддержку войны России в Украине, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Об этом заявил представитель МВД Германии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Буква Z как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование может в отдельных случаях означать одобрение агрессивной войны России", - сказал он.

Буква Z используется в качестве маркировки на российских военных машинах, участвующих в войне против Украины, и была использована русскими, поддерживающими войну, на флагах и на прокремлевских митингах.

"Агрессивная война России против Украины является преступным деянием, и тот, кто публично одобряет эту агрессивную войну, также может быть привлечен к уголовной ответственности", — заявил официальный представитель МВД.

"Федеральные органы безопасности следят за этим, и в этом отношении мы приветствуем объявление о том, что несколько федеральных земель также рассмотрят в отдельных случаях, может ли это быть преступным деянием, и примут соответствующие меры", — добавил он.

Министр внутренних дел федеральной земли Берлин ранее заявил, что городские власти бороться с использованием символа Z для поддержки российской агрессии.

Ранее другие немецкие федеральные земли, такие как Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония, также объявили, что будут наказываться за публичное демонстрирование символа.

Основанием для этого является пункт 140 Уголовного кодекса, согласно которому одобрение соответствующих правонарушений карается в размере до трех лет лишения свободы или штрафа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Германия

Статьи

Деревянные угрозы: какие последствия будет иметь новый газовый ультиматум РФ

Подталкивание к расчетам за российский газ в рублях должно побуждать ЕС обходить свои же санкции. Однако негативные последствия от этого шага испытает именно РФ.
28 марта 2022 — Виталий Ваврищук, для Европейской правды

Удар по амбициям РФ: как война в Украине дала Азербайджану шанс для наступления в Карабахе

Агрессия РФ и реакция мира на нее создали для многих стран "окно возможностей". И первым воспользоваться этим решил Азербайджан (укр.)
28 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Лукашенко давит на тормоза: как Минск удержался в шаге от агрессии против Украины

Беларусь была как никогда близка к тому, чтобы отправить свою армию воевать в Украину. Но теперь заставить Лукашенко пойти на этот шаг становится для РФ все труднее (укр.)
27 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда