В Германии использование символа "Z" может рассматриваться как уголовное преступление – МВД

Лица, которые используют букву "Z" в Германии, символизирующую поддержку войны России в Украине, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Об этом заявил представитель МВД Германии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Буква Z как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование может в отдельных случаях означать одобрение агрессивной войны России", - сказал он.

Буква Z используется в качестве маркировки на российских военных машинах, участвующих в войне против Украины, и была использована русскими, поддерживающими войну, на флагах и на прокремлевских митингах.

"Агрессивная война России против Украины является преступным деянием, и тот, кто публично одобряет эту агрессивную войну, также может быть привлечен к уголовной ответственности", — заявил официальный представитель МВД.

"Федеральные органы безопасности следят за этим, и в этом отношении мы приветствуем объявление о том, что несколько федеральных земель также рассмотрят в отдельных случаях, может ли это быть преступным деянием, и примут соответствующие меры", — добавил он.

Министр внутренних дел федеральной земли Берлин ранее заявил, что городские власти бороться с использованием символа Z для поддержки российской агрессии.

Ранее другие немецкие федеральные земли, такие как Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония, также объявили, что будут наказываться за публичное демонстрирование символа.

Основанием для этого является пункт 140 Уголовного кодекса, согласно которому одобрение соответствующих правонарушений карается в размере до трех лет лишения свободы или штрафа.