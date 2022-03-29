Центр Маріуполя залишається під контролем України - розвідка Британії

Російські сили продовжують наступ на Маріуполь, проте центр міста залишається під контролем України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, українські сили продовжують проводити локальні контратаки на північний захід від Києва, зокрема в Ірпені, Бучі та Гостомелі. Ці атаки мали певний успіх, і росіяни були відкинуті з низки позицій.

Однак Росія, як і раніше, становить серйозну загрозу місту завдяки своїм ударним можливостям.

В інших місцях російські сили зберігають блокуючі позиції, намагаючись реорганізувати та перегрупувати свої сили.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Україна не повинна бути продана в мирних переговорах з Росією.

Раніше прем’єр Британії Борис Джонсон заявляв, що Україна зараз "розплачується" за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку становить Владімір Путін.