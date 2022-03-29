Центр Мариуполя остается под контролем Украины – разведка Британии

Российские силы продолжают наступление на Мариуполь, однако центр города остается под контролем Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в последнем разведывательном обзоре Минобороны Британии.

По данным британской разведки, украинские силы продолжают проводить локальные контратаки к северо-западу от Киева, в том числе в Ирпене, Буче и Гостомеле. Эти атаки имели определенный успех, и россияне были отвергнуты с ряда позиций.

Однако Россия по-прежнему представляет серьезную угрозу городу благодаря своим ударным возможностям.

В других местах русские силы сохраняют блокирующие позиции, пытаясь реорганизовать и перегруппировать свои силы.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украина не должна быть продана в мирных переговорах с Россией.

Ранее премьер Британии Борис Джонсон заявлял, что Украина сейчас "расплачивается" за то, что Запад долгие годы не понимал угрозу, которую представляет Владимир Путин.