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Іспанія направить в Україну гранатомети та кулемети

Четвер, 3 березня 2022, 08:21

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що в п’ятницю Іспанія відправить в Україну партію наступальної зброї та боєприпасів, включаючи гранатомети та кулемети.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"У цій першій партії, яка буде доставлена двома літаками, ми очікуємо відправити 1370 протитанкових гранатометів, 700 000 набоїв для кулеметів, а також легких кулеметів", – сказала Роблес.

Вона повідомила, що два літаки ВПС доставлять матеріал до місця в Польщі поблизу кордону, де його заберуть представники української сторони.

"Це дуже важливо, тому що (обладнання) дозволяє створити дуже індивідуальний захист, який можуть використовувати навіть люди, які не мають великого досвіду використання зброї", – додала вона.

Раніше в середу прем'єр-міністр Педро Санчес заявив у парламенті, що Іспанія безпосередньо відправить зброю Україні. Раніше вона планувала зробити це лише через спільну програму постачання Європейського Союзу.

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Війна з РФ Іспанія

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