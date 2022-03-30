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РФ звинувачує Захід у використанні медичних машин для ввезення зброї в Україну

Середа, 30 березня 2022, 01:42

В російському МЗС стверджують, що ніби мають докази того, що для ввезення зброї в Україну використовуються автомобілі із медичною символікою.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на російський Комерсант, таку заяву зробив постпред Росії при ООН Василій Небензя.

Він заявив, що відповідні факти зафіксовані на відео та розміщені в інтернеті.

Також він заявив, що " РФ стурбована тим, що збройні сили України для ведення бойових дій вилучають автомобілі із символікою ООН".

"З публікацій в інтернеті видно, що в руках Збройних сил України опинилися й автомобілі компанії з доставки DHL, які використовуються для перевезення озброєнь. Не можемо виключати, що під прикриттям автомобілів цих організацій (ООН та ОБСЄ) або автомобілів з медичною символікою в Україну з суміжних держав можуть ввозитися ті самі озброєння, які Захід настільки щедро наобіцяв Києву",— заявив Небензя, виступаючи в Раді безпеки ООН.

Нагадаємо, що напередодні міністр оборони РФ Сергєй Шойгу заявив, що Росія "адекватно прореагує" у разі реалізації планів низки країн НАТО поставити в Україну бойові літаки та системи протиповітряної оборони. 

РФ непокоїть той факт, що західні країни працюють над нарощуванням летальної військової допомоги Україні, необхідної для захисту від вторгнення Росії. 

Саме тому заява посла Небензі може стати підготовкою суспільної думки до того, що російські військові будуть атакувати й медичні та дипломатичні машини.

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Війна з РФ роспропаганда

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