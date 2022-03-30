РФ обвиняет Запад в использовании медицинских машин для ввоза оружия в Украину

В российском МИДе утверждают, что имеют доказательства того, что для ввоза оружия в Украину якобы используются автомобили с медицинской символикой.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский КоммерсантЪ, такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

Он заявил, что соответствующие факты запечатлены на видео и размещены в интернете.

Также он заявил, что "РФ обеспокоена тем, что вооруженные силы Украины для ведения боевых действий изымают автомобили с символикой ООН".

"Из публикаций в интернете видно, что в руках Вооруженных сил Украины оказались и автомобили компании по доставке DHL, которые используются для перевозки вооружений. Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций (ООН и ОБСЕ) или автомобилей с медицинской символикой в ​​Украине сопредельных государств могут ввозиться те же вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву",— заявил Небензя, выступая в Совбезе ООН.

Напомним, что накануне Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия "адекватно прореагирует" в случае реализации планов ряда стран НАТО поставить в Украину боевые самолеты и системы противовоздушной обороны.

РФ беспокоит тот факт, что западные страны работают над наращиванием летальной военной помощи Украине, необходимой для защиты от вторжения России.

Поэтому заявление посла Небензи может стать подготовкой общественного мнения к тому, что российские военные будут атаковать и медицинские и дипломатические машины.