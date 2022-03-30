США попередили американців про поїздки в Росію: можуть затримувати

США випустили нове попередження про поїздки в Росію, в якому йдеться, що влада РФ може виявляти і затримувати американців у країні.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Москві, пише "Європейська правда".

У попередженні йдеться про можливість переслідування громадян США і повторюються заклики до американців не їздити до Росії або поїхати звідти негайно.

США також попереджають американців про "довільне застосування місцевого законодавства".

Відзначається, що російські служби безпеки заарештовували громадян США за фальшивими звинуваченнями, затримували їх або переслідували, відмовляли їм у справедливому та прозорому поводженні та засуджували їх у таємних судах або без надання достовірних доказів.

"По всій Росії існує потенціал переслідування іноземців, у тому числі через правила, спрямовані саме проти іноземців… Якщо ви хочете виїхати з Росії, вам слід якнайшвидше організувати це самостійно", - йдеться у повідомленні.

У березні Росія повідомила США, що вишле із РФ американських дипломатів у відповідь на висилку співробітників російської місії при ООН.

Посольство США має обмежені можливості надавати допомогу громадянам США в Росі.