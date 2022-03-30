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США предупредили американцев о поездках в Россию: могут задерживать

Среда, 30 марта 2022, 06:47

США выпустили новое предупреждение о поездках в Россию, в котором говорится, что власти РФ могут выявлять и задерживать американцев в стране.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Москве, пишет "Европейская правда".

В предупреждении речь идет о возможности преследования граждан США и повторяются призывы к американцам не ездить в Россию или уехать оттуда немедленно.

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США также предупреждают американцев о "произвольном применении местного законодательства".

Отмечается, что российские службы безопасности арестовывали граждан США по фальшивым обвинениям, задерживали или преследовали, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их в тайных судах или без предоставления достоверных доказательств.

"По всей России существует потенциал преследования иностранцев, в том числе из-за правил, направленных именно против иностранцев… Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно быстрее организовать это самостоятельно", - говорится в сообщении.

В марте Россия сообщила США, что вышлет из РФ американских дипломатов в ответ на высылку сотрудников российской миссии при ООН.

Посольство США имеет ограниченные возможности оказывать помощь гражданам США в России.

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