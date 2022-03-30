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ЄС надасть Чехії, Словаччині та Молдові вакцини для українських дітей-біженців

Середа, 30 березня 2022, 16:59

Єврокомісія надасть Чехії, Словаччині та Молдові 70 тисяч вакцин для вакцинації дітей українських біженців.

Про це заявила єврокомісар із питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

До Чехії вже прибуло 300 тисяч українських біженців. Майже половина — діти, і багато хто з них не має щеплень від деяких дитячих хвороб або правця. Таким чином, ЄС надасть вакцини та розподілить їх між трьома країнами.

Медичні послуги для українських біженців, особливо дітей, стали гострою проблемою для Чеської Республіки, оскільки країна відчуває нестачу медичних кадрів.

Чеські дитячі лікарі вже лікують перших надійшли і готуються до наступної хвилі маленьких пацієнтів. Діти приходять із застудою, високою температурою, діареєю, а деякі виснажені та травмовані.

З вакцинацією проти небезпечних захворювань ситуація ще складніша, оскільки біженці часто прибувають до Чехії без довідок про щеплення або з довідками українською.

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