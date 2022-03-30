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ЕС предоставит Чехии, Словакии и Молдове вакцины для украинских детей-беженцев

Среда, 30 марта 2022, 16:59

Еврокомиссия предоставит Чехии, Словакии и Молдове 70 000 вакцин для вакцинации детей украинских беженцев.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В Чехию уже прибыло 300 тысяч украинских беженцев. Почти половина — дети, и у многих из них нет прививок от некоторых детских болезней или столбняка. Таким образом, ЕС предоставит вакцины и распределит их между тремя странами.

Медицинские услуги для украинских беженцев, особенно детей, стали острой проблемой для Чешской Республики, поскольку страна испытывает нехватку медицинских кадров.

Чешские детские врачи уже лечат первых поступивших и готовятся к следующей волне маленьких пациентов. Дети приходят с простудой, высокой температурой, диареей, а некоторые истощены и травмированы.

С вакцинацией против опасных заболеваний ситуация еще сложнее, так как беженцы часто прибывают в Чехию без справок о прививках или со справками на украинском языке.

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