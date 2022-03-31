Військові РФ відмовляються виконувати накази та збили свій літак - британська спецслужба

Деморалізовані російські війська в Україні відмовляються виконувати накази, знищують свою зброю та випадково збивали власний літак.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AP, таку заяву зробив глава британської спецслужби "Центр урядового зв’язку" (GCHQ) Джеремі Флемінг.

За словами Флемінга, Владімір Путін, "неправильно оцінив опір українського народу, недооцінив силу західної коаліції, недооцінив економічні наслідки системи санкцій, а також переоцінив здатність своєї армії забезпечити швидку перемогу".

"Ми бачимо, що російські солдати не мають достатньо зброї та дисципліни, відмовляються виконувати накази, знищують власну зброю і навіть ненавмисно збивають власну авіацію", – додав голова британської спецслужби.

За його словами, хоча радники Путіна дуже бояться сказати йому правду, "масштаб цих неправильних оцінок повинен бути зрозумілий режиму" Путіна.

При цьому Флемінг високо оцінив українську "інформаційну операцію", яка дуже ефективна в боротьбі з масовою кампанією дезінформації Росії, яка поширює пропаганду війни.

Він у очунює, хоча Росія здійснює широкомасштабні кібератакі під час своєї військової операції, на думку Флемінга, цей крок не лежить в основі стандартної російської стратегії війни.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні буде відправлено більше летального озброєння для протистояння російській агресії.

Нове постачання буде включати артилерію більшої дальності і більше зенітних ракет.

"Сьогодні в Україну надійде більше летальної допомоги. Низка країн виступила або з новими ідеями, або з великими обіцянками грошей", - сказав він.