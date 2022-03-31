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Военные РФ отказываются выполнять приказы и сбили свой самолет – британская спецслужба

Четверг, 31 марта 2022, 23:03

Деморализованные российские войска в Украине отказываются выполнять приказы, уничтожают оружие и случайно сбивали собственный самолет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP, такое заявление сделал глава британской спецслужбы "Центр правительственной связи" (GCHQ) Джереми Флеминг.

По словам Флеминга, Владимир Путин, "неправильно оценил сопротивление украинского народа, недооценил силу западной коалиции, недооценил экономические последствия системы санкций, а также переоценил способность своей армии обеспечить скорую победу".

"Мы видим, что у российских солдат нет достаточно оружия и дисциплины, отказываются выполнять приказы, уничтожают собственное оружие и даже нечаянно сбивают собственную авиацию", - добавил глава британской спецслужбы.

По его словам, хотя советники Путина очень боятся сказать ему правду, "масштаб этих неправильных оценок должен быть понят режиму" Путина.

При этом Флеминг высоко оценил украинскую "информационную операцию", которая очень эффективна в борьбе с массовой кампанией дезинформации России, распространяющей пропаганду войны.

Он ожидает, хотя Россия осуществляет широкомасштабные кибератаки во время своей военной операции, по мнению Флеминга, этот шаг не лежит в основе стандартной российской стратегии войны.

Напомним, сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине будет отправлено больше летального вооружения для противостояния российской агрессии.

Новая поставка будет включать артиллерию большей дальности и больше зенитных ракет.

"Сегодня в Украину поступит больше летальной помощи. Ряд стран выступил либо с новыми идеями, либо с большими обещаниями денег", - сказал он.

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