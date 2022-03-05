Прем’єр Польщі: Україна зараз захищає усю Європу

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що українці зараз відстоюють не лише незалежність своєї країни, а й безпеку всієї Європи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

"Ми допомагаємо українцям, щоб вони могли захищатися. І сьогодні вони захищають не тільки самих себе, не тільки незалежність своєї країни - вони захищають безпеку всієї Європи", - сказав Матеуш Моравецький.

За його словами, щодня з Польщі до України виїздять близько 100 вантажівок з різною допомогою, переважно ліками, одягом, засобами гігієни, продуктами тривалого зберігання, спальниками, карематами, протипожежним обладнанням, вогнегасниками.

Моравецький зазначив, що польська дипломатія продовжить працювати над новими санкціями проти Росії. "Це наша основна зброя проти жорстокостей, які чинить Кремль", - сказав він.

З початку війни Росії проти України до Польщі виїхали вже майже 800 тисяч людей. За словами заступника глави МВС Польщі, вчора до країни прибули 106 тисяч людей – найбільше від початку війни.