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Премьер Польши: Украина сейчас защищает всю Европу

Суббота, 5 марта 2022, 12:48

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинцы сейчас отстаивают не только независимость своей страны, но и безопасность всей Европы.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает PAP.

"Мы помогаем украинцам, чтобы они могли защищаться. И сегодня они защищают не только самих себя, не только независимость своей страны – они защищают безопасность всей Европы", - сказал Матеуш Моравецкий.

По его словам, ежедневно из Польши в Украину выезжают около 100 грузовиков с разной помощью, преимущественно лекарствами, одеждой, средствами гигиены, продуктами длительного хранения, спальниками, карематами, противопожарным оборудованием, огнетушителями.

Моравецкий отметил, что польская дипломатия продолжит работу над новыми санкциями против России. "Это наше основное оружие против жестоких действий Кремля", - сказал он.

С начала войны России против Украины в Польшу выехали уже около 800 тысяч человек. По словам заместителя главы МВД Польши, вчера в страну прибыли 106 тысяч человек – больше всего с начала войны.

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